Reuben Sandwich und Pastrami: Das müssen Sie darüber wissen

Was in ein Reuben Sandwich gehört, ist eine klare Sache: Roggenbrot, viel dünn geschnittenes Corned Beef oder Pastrami, Sauerkraut, Gurke, Senf und russisches Dressing (Mayonnaise, Ketchup und Schärfe; ähnelt dem Thousand Island Dressing). Und die Hauptzutaten weisen auf eine Zeit hin, als es keine Kühlschränke gab und Lebensmittel auf andere Weise (pökeln, milchsauer vergoren) haltbar gemacht werden mussten.

Gepökelt und geräuchert

In Österreich, wo in der Wurst oft Schweinefleisch verarbeitet wird, findet man Pastrami oder das Reuben Sandwich derzeit praktisch gar nicht. Im jüngst eröffneten X.O Grill in Wien versucht man sich nun an dieser angloamerikanischen Spezialität. Mitbesitzer Ben Hofer, der lang in London lebte, findet die Zeit reif. Mitte der 2010er-Jahre gab es sie schon einmal vereinzelt, ein Riesenboom wurde nicht daraus. Vielleich auch, weil nur wenige Fleischhauer Pastrami im Sortiment haben.

Das Fleisch wird traditionell gekocht, gepökelt, kräftig gewürzt und geräuchert. X.O Grill macht das selbst in seiner oberösterreichischen Produktionsstätte, aus dem Fleisch alter Milchkühe. Ihre Wurzeln hat die Pastrami allerdings in Rumänien. Ein nach New York ausgewanderter, rumänischer Jude soll das Rezept dann einem befreundeten Fleischhauer, der aus Litauen stammte, gegeben haben. Und dieser gilt als erster Pastrami-Hersteller.