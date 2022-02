Juan Amador erhält wieder drei Sterne vom "Guide Michelin"

Es war der Aufreger der Gastroszene: Als 2019 erstmals ein österreichisches Restaurant vom "Guide Michelin" mit der Höchstwertung von drei Sternen bedacht wurde, war dies ausgerechnet Juan Amador. Ein Deutscher mit spanischen Wurzeln. Und erst seit drei Jahren in Wien kochend. Angemerkt wurde auch, dass der Guide Michelin (Deutschland-Redaktion) seit einigen Jahren keine Österreich-Ausgabe mehr produziert, sondern lediglich die Städte Wien und Salzburg berücksichtigt.

Qualitativ und hochwertig

Zuvor hatte er mit seinen Lokalen in Deutschland ebenfalls bereits drei Sterne zugedacht bekommen. Spitzenkoch Amador konnte sich jedenfalls auch in Österreich an der Spitze halten: Auch im neuen Guide Michelin 2022 konnte er seine drei Sterne behaupten. Er bleibe "unangefochten Spitzenreiter in der Branche", erklärten die Michelin-Tester ihre Entscheidung. So habe er das "Niveau dank seines starken Engagements für eine qualitativ hochwertige Küche" bestätigen können. Erwähnt werden aber nicht nur die typischen Amador-Gerichte wie sein "Signature Dish", die Mieral Taube.