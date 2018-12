Was Sternekoch Juan Amador zu seinen Kreationen inspiriert

Die Taube hatten Sie da auch schon im Kopf?

Das war auch ein Zufallsprodukt. Wir haben überlegt, mit welchem Fleisch wir es machen. Ein Rinderfilet wäre nicht wirklich spannend, helles Fleisch wie Geflügel, Kalb oder Schwein hätte das erschlagen. Die Taube kann das schon gut verkraften, die hat auch einen starken Eigengeschmack. Man muss auch immer schauen, dass man die Balance findet.

Welches Produkt passt für welche Zubereitung?

Wir verwenden grundsätzlich immer die besten Produkte. Es ist mir persönlich auch vollkommen wurscht, aus welchem Teil der Erde das kommt, sondern das beste. Es ist auch gar nicht so anti-regional, das ist einfach so. Es macht keinen Sinn, sich mit regionalen Produkten auseinanderzusetzen, wohlwissend, dass die geschmacklich nichts bieten. Punkt. Unsere Regionalität orientiert sich eher an Geschmack. das ist etwas Regionales glaube ich. Wenn wir auch einen Überseefisch mit Gulaschsaft verbinden oder das eingangs erwähnte japanische Fleisch mit Wiener Geschmäckern, ist das für mich eher regional, als dass ich eine Forelle hernehme und sie mit japanischen Aromen kille. Ich finde, dass dieses Regionalprodukt da in eine vollkommen andere Richtung gebracht wird. Regionalität sind immer Geschmäcker und nicht zwingend die Produkte.

Wie entsteht ein Name?

Bei "Brick in the Wall" lief ja wirklich der Pink Floyd-Song. Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber zum richtigen Zeitpunkt hat da alles gepasst. Dann entsteht auch ein Gericht, das man gar nicht mehr von der Karte nehmen kann. Was einen auch nervt, muss ich sagen, ich kann das eigentlich gar nicht mehr sehen! Aber deswegen haben wir auch das Konzept ein bisschen verändert. Wir haben unser Menü und dazu unsere Klassiker, die man immer wieder austauschen oder dazunehemn kann, aber nicht mehr im Menü. Ich finde, das bremst einen sonst auch.

Ist es für Sie auch nervig, dass die Gäste genau wegen Signature-Gerichte kommen?

Nervig ist es nicht, es ist ja auch eine Bestätigung, ein Kompliment. Man will ja auch das Neue zeigen. Wir haben genug Gerichte, die das Zeug haben, auch ein Klassiker zu werden. Deswegen müssen diese Klassiker auch regelmäßig wieder raus aus der Karte um Platz zu machen.