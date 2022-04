Interview mit Haubenkoch Matthias Herbst: Wild im Weinviertel

Was hat das Weinviertel aus Ihrer Sicht kulinarisch zu bieten?

Es fehlt ein bisschen das Bewusstsein dafür, was wir in der Region haben und dafür, dass das Weinviertel eigentlich die Kornkammer Österreichs ist. Deswegen zieht es mich ins Weinviertel, deswegen mache ich das gern. Ich bin gebürtiger Weinviertler, Hanfthaler. Und wie soll ich sagen: Immer wenn wir Weinviertler im Urlaub waren, also irgendwo anders unterwegs waren – in Österreich oder anderswo auf der Welt – dann haben wir gesagt: Die kennen uns sowieso nicht. Wenn ein Tiroler, ein Ötztaler oder ein Kitzbüheler sagt: Ich bin aus dem Ötztal oder aus Kitzbühel – die haben ein gewisses Selbstbewusstsein und sind auch stolz, da her zu sein.

Bei uns wächst der Wein gut, der Grüne Veltliner. Damit hat das Bewusstsein für unsere Region wieder in kleinen Schritten angefangen. Ein leichter weißer Wein, den kann man jederzeit trinken, mit dem hat es angefangen. Und dann hat man gemerkt: Der Verkauf wird besser und damit ist das Bewusstsein für den Wein besser geworden. Dann gibt’s noch die anderen Produkte aus dem Weinviertel. Laa ist ja bekannt für Zwiebeln. Es wachsen hier natürlich Kürbisse, da wird viel in die Steiermark verkauft. Also viele von den „steirischen“ Kürbiskernen wachsen bei uns im Weinviertel. Aber das Bewusstsein fürs Weinviertel wird immer besser. Bei uns wachsen Zuckerrüben, Erdäpfeln, Spargel. Bei uns wächst alles, was in unseren Breitengraden wachsen kann, einfach, weil wir ideale Bedingungen haben.