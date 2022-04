Infused Water: So gesund ist es wirklich

Kleingedrucktes lesen

„Viele haben im Hinterkopf, dass sie mehr trinken sollten – und diese Produkte werden stark als die gesündere Alternative zu Softdrinks und Limonaden beworben“, erklärt sich Ernährungswissenschafterin und -beraterin Martina Steiner die zunehmende Beliebtheit der Lifestyle-Getränke. Der Blick aufs Etikett ist jedoch ratsam. Denn Wasser ist hier nicht gleich Wasser, und in manch einer Flasche verstecken sich dann doch reichlich Zucker und Zusatzstoffe.

„Natürlich sind die verschiedenen Produkte gesünder als z. B. ein Cola“, so die Expertin. „Doch man darf nicht vergessen, dass auch sie künstlich sind. Oft ist Süßungsmittel zugesetzt wie Fruktosesirup, Aspartam oder Sucralose. Trinkt man dann zuviel davon, kann das den Darm belasten und zu Blähungen oder Durchfall führen. Ich rate dazu, nicht die gesamte Flüssigkeitszufuhr auf fertig gekauftes Infused Water umzustellen.“

Was sollte man also als Konsument beachten? „Je kürzer die Liste der Inhaltsstoffe, desto besser. Und man sollte sie alle verstehen und auch hinterfragen“, so die Expertin. Denn steht beispielsweise bei einem nach Erdbeeren schmeckenden Wasser „natürliches Aroma“ auf der Flasche, dann bedeutet das nur, dass dieses nicht synthetisch erzeugt wurde. Es heißt aber nicht, dass dafür wirklich Erdbeeren verarbeitet wurden. „Zusatzstoffe sind eigentlich immer dabei, zum Beispiel solche, die für die Haltbarkeit des Getränks sorgen.“

Alternativen

Nicht jeden Wasser-Drink gibt es aber in der Flasche zu kaufen. So auch die Microdrinks des 2016 gegründeten Wiener Start-ups Waterdrop, das Ende des vergangenen Jahres bereits 1,5 Millionen Kunden vorweisen konnte. Das Besondere an ihrem Produkt: Extrakte aus Pflanzen und Früchten werden zu feinstem Granulat in Würfelform gepresst. Diese Würfel in Geschmackssorten wie Hibiskus-Acerola-Aronia löst man dann in Wasser auf.