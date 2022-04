Kein Etikettenschwindel: Elektronische Nase erkennt Whisky-Marken

Whisky ist nicht gleich Whisky. Das wissen Feinschmecker. Das weiß die Gesetzgebung. So gibt es regional unterschiedliche Regelungen dafür, unter welchen Bedingungen ein Brand Whisky bzw. Whiskey genannt werden darf. Jetzt haben australische Forscher eine elektronische Nase entwickelt, die Markennamen, Herkunft und Stil des alkoholischen Getränks fehlerfrei feststellen kann. Die Verifizierung echter Whisky-Sorten soll dabei helfen, nicht auf illegale Umetikettierungen hereinzufallen.

"E-Nose" für Großhändler und Käufer

"Bisher erforderte die Erkennung der Unterschiede zwischen Whiskys entweder einen ausgebildeten Whisky-Kenner, der allerdings auch Fehler machen kann, oder eine komplexe und zeitaufwendige chemische Analyse durch Wissenschaftler in einem Labor", sagt E-Nose-Mitentwickler Steven Su von der University of Technology Sydney. Die neue Technologie böte eine schnelle, einfach zu bedienende Analyse von Whisky zur Bewertung der Qualität und zur Aufdeckung von Fälschungen oder Betrug und könnte sowohl für Großhändler als auch für Käufer vorteilhaft sein.

Sechs Sorten in je vier Minuten identifiziert

Das Team hat die E-Nose eingesetzt, um die Markennamen, die Herkunft und den Stil von zunächst sechs Whisky-Sorten zu identifizieren. Das gelang in jeweils vier Minuten. Es ging um drei Blended Malts und drei Single Malt Whiskys. Die Herkunft erschnüffelte die elektronische Nase in 100 Prozent aller Tests, die Markennamen waren in 96,15 Prozent aller Fälle korrekt und bei der Erkennung des Stuils lag die Trefferquote bei 92,31 Prozent.

Acht Sensoren könnten auch andere Gerüche erkennen

Die E-Nose verfügt über acht Gassensoren. Diese werden einem Hauch von Whisky ausgesetzt. Dabei entsteht eine für die jeweilige Whisky-Sorte einzigartige Signalmatrix, die von einer Software ausgewertet wird. Diese haben die Experten zuvor anhand von zahlreichen Whisky-Düften trainiert. Das Verfahren hilft auch, gefälschtes Parfüm oder Teile von geschützten Tieren zu erkennen, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Selbst zur Diagnose von Krankheiten kann die E-Nose eingesetzt werden, heißt es.