Men only: Was Mann über Whisky und das Waldviertel wissen muss

Whisky ist nicht gleich Whiskey – so viel vorweg. Ohne „e“ kommt er aus Schottland, mit „e“ ist er Ire. Von diesen Ländern zog er in die Welt – in den USA wurde er dank irischer Einwanderer zum Whiskey, in Kanada trinkt man ganz britisch lieber Whisky. Geschmacklich

sind die Unterschiede groß – und zwar da wie dort:

BLENDS sind Mischungen verschiedener Whiskys. Dieser „Verschnitt“ ist nichts Ehrenrühriges, er sorgt für gleichbleibende Qualität, Famous Grouse oder Chivas Regal sind bekannte „Scotch Blends“.