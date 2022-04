"Weniger verkrampft": Was Wein über die Gesellschaft aussagt

Wien ist ein Ort, an dem man gerne Wein trinkt, so weit ist das bekannt. Weniger bekannt ist, dass Wien die einzige Millionenstadt der Welt ist, in der in nennenswertem Ausmaß Weinbau betrieben wird. Einer der größten Winzerbetriebe dabei ist der Mayer am Pfarrplatz. Ja, das ist der Heurige, zu dem aber eben auch ein Weingut gehört.

Für die Bewirtschaftung der gut siebzig Hektar Anbaufläche auf knapp zweihundert Einzelgrundstücken zwischen 220 Meter und 400 Meter Seehöhe ist Gerhard Lobner als Geschäftsführer hauptverantwortlich. Wir wollten wissen, welche Trends er beim Wein kommen sieht und welche vorbei sind.

KURIER ReiseGenuss: Weil wir da gerade unter dem Kahlenberg stehen: Welcher Wein wächst denn besser auf 200 Meter, welcher auf 400?

Gerhard Lobner: Je höher, umso kühler – da baut man eher die fruchtbetonteren Sorten an. Je tiefer eher die kräftigen, gehaltvolleren.

Welche davon beliebter sind, unterliegt ständig veränderlichen Trends. Worauf können wir uns derzeit denn einstellen?

Wein ist immer ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Er unterliegt gewissen Moden, wie der Lifestyle entwickelt sich auch der Genuss. Also sind auch beim Wein Nachhaltigkeit und Regionalität zuletzt immer – noch – wichtiger geworden.