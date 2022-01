Happy birthday, liebe Gummibärchen!

Den Geschmack getroffen

Der junge Unternehmer Riegel hat den Geschmack und auch den Geldbeutel seiner Kunden getroffen, denn damals wurden die bunten Bärchen noch einzeln verkauft – zwei Stück kosteten einen Pfennig. Hans Riegel hatte daneben ein gutes Gespür für Marketing: Der Werbespruch „Haribo macht Kinder froh“ entstand schon in den 30er-Jahren. Kein Slogan ist in Deutschland so bekannt, keiner so alt. Erst in den „fetten“ Nachkriegsjahren, also in den 60ern, durften die bunten Bärchen dann auch die Erwachsenen erfreuen.