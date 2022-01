Schöne Aussichten: Das sind die Beautytrends 2022

Die vergangenen zwei Jahre waren keine guten für die Make-up-Industrie. Während Hautpflege in Zeiten von Lockdowns massive Umsatzzuwächse verzeichnete, machte Social Distancing auch den Einsatz von Lidschatten und Lippenstift verzichtbar. 2022 wird es ein Comeback von Farbe im Gesicht geben – inspiriert von vergangenen Jahrzehnten.

Star-Visagistin Katie Jane Hughes zeigt auf ihrem Instagram-Account, wie schwarzer Eyeliner im Stil der Achtzigerjahre aufgepeppt wird: Eine zweite Linie mit einem orangefarbenen Eyeliner sorgt für nostalgische Akzente. Wer nicht mit ruhigen Händen gesegnet ist, liegt mit Gigi Hadids Augen-Make-up im Trend. Das Topmodel zeigte sich jüngst mit pinkfarbenem Lidschatten getoppt mit Glitzerpartikeln.

Gleichzeitig zeichnet sich – ebenfalls coronabedingt – eine Trendwende in Sachen Flüssig-Foundation ab. Waren stark deckende Produkte für einen möglichst makellosen Effekt in den vergangenen Jahren sehr populär, wird 2022 das Jahr der Abdeckprodukte mit möglichst natürlichem Ergebnis. Zahlreiche Hersteller haben bereits für die kommenden Monate Lancierungen dieser Art angekündigt.

Trend 4: Gamechanger gegen Falten

Obwohl der Begriff Anti-Aging zunehmend von Marketing-Abteilungen in Better Aging umgewandelt wird: In der Beautyindustrie dreht sich nach wie vor (fast) alles darum, wie die Bildung von Falten hinausgezögert werden kann – und wie bereits bestehende gemildert werden können.

In den USA kündigt sich eine große Neuheit namens Daxi an. Ebenso wie bei Botox handelt es sich hierbei um einen Neuromodulator, jedoch mit einem großen Unterschied: Während Botox, je nachdem wie schnell es vom Körper abgebaut wird, ungefähr drei bis viermal pro Jahr gespritzt werden muss, hält Daxi die Fältchen rund sechs Monate lang in Zaum. Anfang 2022 soll es von der US-Behörde FDA final zugelassen werden. Der Markteintritt in Europa dürfte also auch nicht mehr allzu fern sein.

Als natürliche Botox-Alternative rücken zunehmend kosmetische Inhaltsstoffe wie Spilanthol, das aus Parakresse gewonnen wird, in den Fokus. Es kann muskulär bedingte Mimikfältchen glätten.

Auch das aus sechs Aminosäuren bestehende Argireline gilt als „Natur-Botox“, da es auf natürliche Weise die Signale schwächt, die die Gesichtsmuskeln zusammenziehen lassen.