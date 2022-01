Sind die Haribo-Gummibärchen wirklich die besten?

Platz 5: Bio-Gummibärchen, denree

Alle fünf Sorten langweilig im Geschmack, dafür sind die Fruchtnoten nicht so künstlich wie die Kontrahenten. Die Bärchen picken in der Hand nicht so wie bei den anderen Herstellern. Ein bisschen zäh. 39 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Mit Gelatine!

Kosten: 1,49 Euro/100 Gramm