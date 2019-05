Digitale Lustkiller: Macht das Internet unser Sexleben kaputt?

Die Briten haben so wenig Sex wie noch nie, sagen Forscher – und machen das Internet und den immer schnelllebigeren Alltag dafür verantwortlich.

Sexfaule Paare

Die Daten einer neuen Langzeitstudie belegen demnach: Weniger als die Hälfte der britischen Bevölkerung hat noch einmal pro Woche Geschlechtsverkehr – Tendenz sinkend. Die erhobenen Daten belegen einen allgemeinen Rückgang der sexuellen Aktivität zwischen 2001 und 2012. Am seltensten haben der Erhebung der London School of Hygiene and Tropical Medicine nach die über 25-Jährigen sowie Verheiratete und Paare, die zusammenwohnen, Sex.

Für die Untersuchung wurden die Angaben von über 34.000 Männer und Frauen zwischen 16 und 44 Jahren ausgewertet. Die hatten in den Jahren 1991, 2001 und 2012 an der National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles teilgenommen. In den drei Umfragen wurden die Menschen zu vaginalem, analem oder oralem Sex mit gleichgeschlechtlichen Partnern oder Menschen des anderen Geschlechts befragt.

Männer und Frauen, die über eine bessere körperliche und psychische Gesundheit verfügten, hatten im Schnitt häufiger Geschlechtsverkehr, ebenso Vollbeschäftigte und Personen mit höherem Einkommen.