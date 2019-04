Auf der Überholspur: Der Hype ums Elektro-Rad

Das hat wohl jeder schon erlebt, der in letzter Zeit mit dem Rad unterwegs war: Da strampelt man sich ab, kommt dabei völlig aus der Puste – und wird plötzlich von jemandem überholt, der ganz lässig auf seinem Sattel sitzt. Dieser Sattel gehört dann meist zu einem E-Bike, also einem Fahrrad, das mit einem Elektromotor unterstützt wird.

Doch nicht nur auf den Radwegen oder Mountainbike-Strecken zeigt sich, dass die E-Bikes im Trend liegen. Auch die Verkaufszahlen zeigen die steigende Nachfrage: Jedes dritte der 457.000 Fahrräder, die im Jahr 2018 verkauft wurden, war eines, das einen Akku als Energielieferanten hat.

Diese Stromspeicher werden immer leichter – und immer unsichtbarer. Gerade einmal ein Kilogramm wiegt der als Trinkflasche getarnte Akku des E-Rennrads (siehe großes Bild oben).

Große Nachfrage

Die meisten der "Motor-Räder" werden übrigens im Westen Österreichs verkauft, wie Hannes Friedrich vom Fahrradbüro ARGUS weiß. "Hotelketten und Tourismusbetriebe kaufen diese und bieten sie ihren Gästen an." Er vermutet, dass der Wunsch nach den schnellen Rädern von deutschen Urlaubern kam, die diese aus ihrer Heimat kannten. Besonders in den bergigen Regionen haben diese ihre Vorteile: "Auch wenn man in einer Gruppe fahren will und jemand ist nicht so fit, ist für den ein E-Bike eine gute Sache", sagt Friedrich.

Der Fahrradfan selbst fährt nach wie vor ohne Motor. "Gerade in Wien, wo viele Räder gestohlen werden, bevorzuge ich nach wie vor das klassische Rad." Unter 2.000 Euro ist ein gutes E-Bike nämlich kaum zu haben. Da braucht es dann ein gutes Schloss – am besten ein modernes, das Alarm schlägt, sobald es bewegt wird, und das das Bike per GPS ortet.