E-Scooter-Boom ohne Ende: Erste Rufe nach Obergrenzen

„Ein Mengenlimit pro Anbieter ist zwar schön. Aber wenn permanent neue Anbieter kommen, wird es irgendwann zu viel“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der WKW zum KURIER.

In den Einkaufsstraßen seien die Scooter ein massives Ärgernis – allen voran, wenn sie vor Schaufenstern geparkt werden. „Natürlich will jeder Anbieter seine Roller am sichtbarsten Platz positionieren. Die stehen dann fast übereinander, oft vor den Auslagen“, sagt Trefelik.