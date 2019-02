Diese E-Scooter-Verleiher nehmen Kurs auf Wien

Der fünfte E-Roller-Verleiher ist in Wien gelandet: Das Berliner Start-up Flash hat am Mittwoch in der Innenstadt mit 50 Rollern einen Testbetrieb gestartet. Weitere Konkurrenz für Bird, Lime, Tier und Wind könnte bald folgen.

Vorerst können die schwarz-orangen Flash-Roller nur von Personen gefahren werden, die per eMail eine entsprechende Einladung erhalten haben. Das treffe auf rund 75 Personen aus dem Umfeld des Unternehmens zu, heißt es aus der städtischen Mobilitätsagentur.

Akkreditiert seien die neuen Scooter noch nicht, der Testbetrieb sei aber abgesprochen. Wie berichtet, müssen Scooter-Verleiher ihre Roller ja mit einem Lasergerät amtlich markieren lassen, bevor sie die Gefährte auf die Straße stellen dürfen. Dieser Prozess läuft laut Mobilitätsagentur nun an.

Wien im Visier

Zwei weitere Anbieter haben die Bundeshauptstadt ebenfalls im Visier: Die österreichische Firma Arolla hat angekündigt, im März in Linz sowie Wels zu starten – im April will der Anbieter dann nach Wien kommen. Auch der schwedische Verleiher Voi hat sein Interesse bekundet, einen konkreten Starttermin gibt es aber noch nicht.