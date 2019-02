Neue Austattung für E-Roller: Ein Verleiher erfüllt die Regeln

1. Welche Ausrüstung benötigen die Leih-Scooter?

Grundsätzlich betrachtet Wien E-Roller rechtlich als Fahrräder. Ihre Ausstattung muss folglich der Fahrradverordnung entsprechen. Da sich E-Scooter und Räder aber in gewissen Punkten unterscheiden, haben die Stadt und die Polizei die Vorschriften der Verordnung in einem neuen Leitfaden auf Roller umgelegt.

Ende Jänner informierten sie die Verleiher über die Regeln.

Der Leitfaden verlangt etwa für Scooter seitliche Reflektoren in Gelb oder Weiß. Sie müssen aber – anders als bei Fahrrädern – nicht an den Speichen montiert werden, sondern sind auch an einer anderen „geeigneten Stelle“ zulässig.