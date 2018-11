Elektro-Scooter überrollen die Stadt

Manche E-Roller-Nutzer sind ganz schön schnell unterwegs – auch am Gehsteig. Ist das okay?

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten Roller – wie auch beispielsweise Hoverboards – als Kleinfahrzeuge und sind somit für das Fahren auf dem Gehsteig vorgesehen. An diese Rechtsansicht des Verkehrsministeriums halten sich bis dato alle Bundesländer – außer Wien (das ist legitim, weil die Vollziehung der StVO den Ländern obliegt, Anm.). Die Bundeshauptstadt erkennt die E-Tretroller nicht als Kleinfahrzeuge, sondern als Fahrräder an, weshalb sie in Wien auf Radwegen zugelassen sind, aber nicht auf Gehsteigen. Überall außer in Wien dürfen die E-Roller auf Gehsteigen verkehren. Aber nur, solange keine Fußgänger gefährdet werden. Im Jänner soll allerdings eine Novelle der StVO im Parlament beschlossen werden, die das Fahren mit E-Tretrollern auf Gehsteigen nur noch im Schritttempo erlaubt.