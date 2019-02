Neuer E-Scooter-Verleiher Flash ist in Wien gestartet

Damit die Verleiher ihre Scooter aufstellen dürfen, müssen sie diese nämlich mit einem Lasergerät amtlich markieren lassen. Ist dieser Prozess abgeschlossen, stehen die Scooter allen zur Verfügung.

Flash-Scooter werden - wie auch jene der Konkurrenz - per Smartphone-App entliehen, fixe Stationen gibt es nicht. Das Schloss am Reifen des Scooters öffnet sich, sobald man per Smartphone den Code am Lenker einscannt.

Rund 3880 Roller in Wien

Nach Angaben der Mobilitätsagentur sind derzeit insgesamt rund 3.880 Leihscooter in Wien stationiert. Bird und Lime verfügen über je 1.500 Stück. Tier hat 795 E-Scooter platziert, Wind 90.