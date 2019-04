KURIER-Rad-Test: Rasende Reporter auf den neuesten Bikes

Von Eva Gogala: Alles easy, bitte nur keinen Gegenwind!

Azor Hollandrad / ca. 700 Euro: Die erste Überraschung: Das Ding ist gar nicht so schwer, wie befürchtet. 14 Kilo, mehr nicht. Die zweite Überraschung: Wenn man nicht im Gelände unterwegs ist, sind die drei Gänge der Nabenschaltung absolut ausreichend. Die Rampe zum Nordsteg muss ich zwar ganz schön strampeln, sie ist aber ohne große Anstrengung in akzeptablem Tempo zu bewältigen. Und wenn das Rad einmal in Schwung ist, rollt es so locker, als würde jemand anschieben. Da würde man dann doch gerne in den – nicht vorhandenen – 4. Gang schalten.

Weniger überraschend: So aufrecht auf dem Rad zu sitzen, tut dem Rücken, den Schultern und den Armen gut. Leider keine Überraschung: Die steife Brise, die in Wien so gerne weht, macht sich bei dieser Haltung besonders unangenehm bemerkbar.

Das Rad kann man sich beim Hollandrad-Spezialisten Stadtradler selbst zusammenstellen: Rahmen, Schaltung, Zahl der Gänge sind variabel. Auch eine E-Bike-Version ist möglich. Alle Varianten haben gemeinsam, dass sie kaum Wartung brauchen, etwa durch Kettenkasten und Nabenschaltung.

KURIER-Wertung: 4 von 5 Sternen