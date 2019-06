Interview: "Kein Kind zu einem Prinzessinnenkleid zwingen"

Wie merken Eltern, ob Kinder gerade in einer vorübergehenden Phase sind oder ob sich ihre Identität festigt?

Es ist eigentlich egal. In der Kindheit und Jugend probiert man etwas aus, das ist für die Identität sehr wichtig. Bei vielen Kindern, die im Kindergarten das andere Geschlecht bevorzugen, gibt sich das in der Pubertät wieder. Wenn ein Vierjähriger sagt, er ist ein Mädchen, kann das bedeuten, dass die Spiele der gleichaltrigen Buben ihn einfach nicht ansprechen und er deshalb in der Vierjährigen-Logik ein Mädchen ist. Dann soll man ihn nicht in eine trans-idente Entwicklung hineinreden. Und wenn ein Bub rosa mag, heißt das nicht, dass er schwul wird. Erwachsene interpretieren gleich und projizieren in die Zukunft. Kinder leben im Moment, es geht dann nicht um die Frage: „Bist du ein Bub oder ein Mädchen?“, sondern um „Du bist mein Kind und dich liebe ich.“

Und wenn es ernst wird?

Wenn sich Jugendliche in der Pubertät ihren Eltern anvertrauen, müssen die unbedingt erkennen, welcher Vertrauensbeweis das ist, und das auch wertschätzen. Das bedeutet, dass sie ganz viel richtig gemacht haben. Wir sehen, dass Jugendliche vor dem Coming-out eine sieben Mal höhere Suizidversuchsrate haben als andere Kinder. Jugendliche haben in dieser Phase ganz arge Verlustängste. Da braucht das Kind viel Unterstützung und den Satz „Ich liebe dich, egal, wen du liebst“.