Genderneutral: Wenn Buben in Kleidern tanzen und mit Puppen spielen

Lässt man den Blick über die Kinder streifen, so fällt auf, dass die Kleinen hier überraschend stereotyp gekleidet sind. Röckchen und Heldenapplikationen eben. „Das ist für mich nicht vordergründig. Mädchen sollen ruhig ihr Kleid anhaben. Aber sie sollen wissen, dass sie mit dem rosa Kleid alles erreichen können, sich schmutzig machen oder wild herumtoben. Da geht es um Selbstbewusstsein, ohne Einschränkungen“, sagt Haas.

In den Vorschulgruppen werden die Geschlechterrollen diskutiert. Etwa, ob Jungs lange Haare tragen sollen. Haas sagt, dass es immer einige Kinder gibt, die tatsächlich schon in dem jungen Alter stark besetzt sind, was Geschlechterklischees angeht. „Wir nutzen so etwas, um mit ihnen zu reden. Wir fragen sie dann, warum sie das glauben. Wir zeigen ihnen, dass das hinterfragt werden kann.“

Rosa und Blau - na und?

Schon beim Betreten des Vorzimmers zeigt sich, was Bettina vorab bereits angekündigt hatte. „Klischee, wohin man schaut““, dann lacht die 34-jährige laut über sich selbst und ihre zwei Kinder. Der zweijährige Felix spielt gerade mit einem blauen Polizeiauto, begleitet von einem tiefen „Brumm, Brumm!“. Gleich daneben probiert seine vierjährige Schwester Sara ihre rosafarbenen Gewänder an und sucht nach einer passenden Kette. „Komm, ich zeige dir mein schönstes Kleid!“

Bettina ist gerade frisch von ihrem Mann getrennt und lebt mit ihren beiden kleinen Kindern nun in einer neuen Wohnung in Baden. Sie unterrichtet an einem Gymnasium Mathematik und Sport. Mit dem Begriff „Genderneutrale Erziehung“ fängt sie nach eigenen Worten recht wenig an. „Sara will Barbiepuppen, also bekommt sie Barbiepuppen. Sie hat einmal einen Baukasten bekommen, der hat sie aber überhaupt nicht interessiert. Ich sehe dabei nichts Negatives.“