150.000 Euro: So viel kostet ein Kind bis zum 18. Geburtstag

Vier Kostenfaktoren haben die Studienautoren ausgemacht (Grafik): Hauptbrocken sind neben Ausgaben für Materielles wie Wohnen, Essen und Kleidung, die Bildungsausgaben – die Schulgeldfreiheit gibt es in Österreich häufig nur noch auf dem Papier, ganz besonders dann, wenn ein junger Mensch nicht „nur“ eine Pflichtschule besucht. In höherbildenden Schulen sind Ausgaben für Ausflüge, Sprachreisen, aber auch Schuluniformen etc. enorm.

Für Freizeitaktivitäten wie Geburtstag, Fußballvereine oder Musikunterricht veranschlagen die Autoren 95 Euro, während 30 Euro für Körperpflege und Gesundheitsvorsorge nötig sind.

Die Arbeiterwohlfahrt – das deutsche Pendant zur Volkshilfe – kam für das Nachbarland übrigens zu ganz ähnlichen Zahlen. „Die Kosten sind durchaus vergleichbar“, stellt Fenniger fest.

Interessant: Aktuelle deutsche Berechnungen haben ergeben, dass Eltern vor allem für ältere Kinder ab zwölf Jahren meist tiefer in die Tasche greifen – im Schnitt sind es da 784 Euro im Monat. In Summe belaufen sich die Ausgaben bis zur Volljährigkeit eines Kindes dann auf gut150.000 Euro.

Schlussendlich sind Kinder aus finanzieller Perspektive gesehen für Eltern also ein Minusgeschäft. Bedenkt man, dass zumindest ein Elternteil eine Zeit lang bei den Kindern zu Hause bleibt, häufig Teilzeit arbeitet und weniger Chancen hat, die Karriereleiter emporzusteigen, bedeuten Kinder, dass man weniger verdient und folglich weniger Pension erhält. Wie hoch der Verdienstentgang ist, hat das WIFO auch 2003 berechnet – und kam auf eine Summe zwischen 107.000 und 220.000 Euro. Kurz gesagt bedeutet das: Eltern verdienen weniger und haben höhere Ausgaben.

Besonders bitter ist die Situation für die 324.000 armutsgefährdeten Kinder in Österreich, warnt Fenninger. „Trotz Mindestsicherung und Familienbeihilfe haben sie nicht genug, um sich gesund entwickeln zu können. Manche Kinder erhalten nur 400 Euro an Unterstützung – das ist eindeutig zu wenig.“