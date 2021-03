"Wurst"-Gag und Fonda-Kritik: Golden Globes im Zeichen der Diversität

Im Vorfeld hatte es in diesem Jahr viel Kritik an den Globes und der HFPA gegeben. Der Zusammenschluss von ausländischen Filmjournalisten hat vergleichsweise wenig Mitglieder, und die Los Angeles Times hatte mit einer ausführlichen Recherche die hinter den Kulissen schon seit Jahren schwelende Kritik daran neu aufleben lassen. So wurden etwa angebliche Luxus-Einladungen zu Drehbesuchen thematisiert. Ohne ein einziges schwarzes Mitglied in der Jury sei das Gremium außerdem erschreckend homogen, hieß es weiter.

Natürlich sei eine solche Preisverleihung im Grunde eine "alberne" Sache, sagte Moderatorin Fey mit Blick auf die fehlende Vielfalt innerhalb der HFPA. "Aber auch bei albernen Sachen ist Repräsentation wichtig. Stoßen wir darauf an, dass sie das bald ändern", sagte Fey und meinte damit eine diversere Zusammensetzung des Verbands.

Jane Fonda rechnete mit Filmindustrie ab

Auch die Cecil-B.-DeMille-Preisträgerin Jane Fonda (83) las der Filmindustrie die Leviten. Es gehe beim Filmemachen ums Erzählen von Geschichten, sage Fonda, und diese Geschichten seien so mächtig, weil sie es möglich machen, die Wahrnehmung der Menschen zu ändern. „Aber da gibt es eine Geschichte über uns in der Branche, die wir aus Angst nicht sehen oder hören wollten. Es ist die Geschichte, wen wir respektieren und ins Rampenlicht stellen und wen wir ausschalten. Es geht darum, wer einen Platz am Tisch angeboten bekommt und wen wir nicht in den Raum lassen, wo die Entscheidungen gefällt werden. Es betrifft also uns alle – inklusive jener, die entscheiden, wer einen Job bekommt und welcher Film gedreht wird und wer einen Preis gewinnt.“