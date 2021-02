Jane Fonda: "Bürgerlicher Ungehorsam ist wichtiger denn je"

Sehen Sie viele Filme?

Dieses Jahr, ja! Und auch Fernsehen. Ich hatte doch nichts Besseres zu tun und war dankbar. Lange betrachtete ich TV von oben herab. Bei irgendeiner Verleihung dachte ich mir, wer sind all diese Schauspieler, ich kannte keinen. Diesmal kenne ich jede einzelne nominierte Person!

Welchen Kollegen schätzen Sie bis heute?

Interessanterweise vor allem Frauen – Lily Tomlin etwa, mit der ich die Serie "Grace & Frankie“ drehe. Von den Männern sind es Robert Redford, mein Vater Henry und Donald Sutherland, aber mit dem war ich ja liiert, und jetzt ist er verheiratet, also haben wir natürlich wenig Kontakt.

Welche Ihrer 58 Film- und TV-Rollen sticht hervor?

Da gibt es drei. Der erste war "Klute“ (1971, neben Sutherland), für den ich ja den ersten Oscar gewann. Ein so guter Film, der meine Karriere auf ein neues Level brachte. Der zweite ist "Coming Home“ (1978), den ich produzierte und in dem es mit dem Vietnamkrieg um ein Thema ging, das mir so am Herzen lag. Und der dritte ist "On Golden Pond“ (1981), weil ich mit meinem Vater arbeiten wollte, bevor er starb, was dann vier Monate später geschah. Es war ein Geschenk, mit ihm zu drehen.