Wrabetz im Fellner-TV: "Die Chancen sind gut"

Auf die Frage, ob er, in Anlehnung an die ÖBAG-Affäre, in diesen den Thomas Schmid des ORF sehe, sagte Wrabetz: „Bei Thomas Schmid hat ja das Ausschreibungsprofil und seine Qualifikation zusammengepasst.“ Erfahrung in der Unternehmensführung habe Weißmann, der ein ordentlicher Abteilungsleiter sei, bis jetzt nicht. Weißmann verantwortet seit gut zehn Jahren unter Wrabetz das gesamte ORF-TV-Budget von über 300 Millionen Euro.

Zwischen den Zeilen

Die Bewerbungen bewertete Wrabetz als „fast ident. Der Unterschied, der zwischen den Zeilen ist, ist, wie geht man mit der Information um - weiterhin kritisch und unabhängig oder verspricht man sich, dass man stärker auf diese Redaktion zugreifen kann." Den Grund für die Nicht-Verlängerung, die offenbar nach 15 Jahren droht und die laut Wrabetz ein „deutliches Signal“ wäre nach den Angriffen auf die Justiz durch Türkis, vermutet der 61-Jährige u. a. in den ORF-Berichten zu Chat-Affäre. An der sachlichen Arbeit habe es keine Kritik gegeben.