Der Beweis für die geschobene ORF-Wahl

Es dürfte wild zur Sache gegangen sein an diesem Abend im August 2006, beim Tete-à-tete zwischen Wrabetz und Westenthaler. Auf dem Personalpaketszettel wurde heftig herumgekritzelt, neben den Schlüsselpositionen (Direktorenposten) ging es augenscheinlich um Leitungsfunktionen, vor allem in der Information. Namen wurden von Wrabetz handschriftlich gestrichen und wieder durch andere ersetzt.

Westenthaler dürfte Schlüsselpositionen in der obersten Führung verlangt haben – und er erhielt schließlich auch drei zentrale Positionen im ORF. Auf dem Beleg findet sich Elmar Oberhauser (siehe Faksimile) .

Weitere BZÖ-Bedingung war der Radio-Direktor – das musste ein Kärntner werden, wobei der damalige Landeshauptmann Jörg Haider (BZÖ) schließlich doch Willi Mitsche nach Wien schickte und den auf dem Zettel angeführten Willi Haslitzer zum Chef des Landesstudios in Klagenfurt machte.

Die dritte BZÖ-Forderung betraf offenkundig Thomas Prantner – er wurde Online-Direktor.

Drei wichtige Direktorenposten „für zumindest vier Stimmen des BZÖ für die Wahl von Dr. Wrabetz am 17. August 2006“ also – so steht es auf dem Papier. Was hat sich der Wahlwerber dabei gedacht?

Alexander Wrabetz ließ zu seiner Vereinbarung mit BZÖ-Spitzenmann Peter Westenthaler Folgendes ausrichten: „Ich habe natürlich mit vielen Stiftungsräten über meine strukturellen und personellen Vorstellungen vor der Wahl diskutiert. Es waren meine Vorstellungen und keine Forderungen seitens der Politik. Meine Vorstellungen wurden teilweise realisiert und teilweise nicht. Ich war immer frei, Vorstellungen auch zu ändern.“ Ein allfälliges Gekritzel, das er „nicht mehr in Erinnerung“ habe, sei natürlich keine Vereinbarung.

Peter Westenthaler wollte sich zu den Vorgängen im August 2006 nicht äußern. „Kein Kommentar.“ Nur so viel: „ Wrabetz hätte damals sogar seine Großmutter verkauft, um ORF-Generaldirektor zu werden.“