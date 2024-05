Festwochenredner Boehm für Veranstalter "der Richtige am richtigen Ort"

Omri Boehm sei „der richtige Mensch am richtigen Ort“ war die Message am Dienstag im Vorfeld der „Rede an Europa“, einer Gemeinschaftsproduktion der Wiener Festwochen und des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM).

© Wiener Festwochen/Franzi Kreis

Der israelisch-deutsche Philosoph wird Dienstag Abend am Wiener Judenplatz über den Umgang Europas mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt sprechen, was zuletzt für Aufregung gesorgt hatte. Besonderer Dorn im Auge ist manchen, dass Boehm sich gegen die Zweistaatenlösung ausspricht und von einer „Republik Haifa“ spricht, einem binationalen Juden- und Palästinenserstaat. „Den falschen Redner am falschen Ort“, hatte ihn Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde genannt. Und Ariel Muzicant, Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, hatte im KURIER gemeint, wenn er 30 Jahre jünger wäre, würde er "hingehen und Eier werfen".

Festwochenintendant Milo Rau empörte sich ob dieser „Gewaltdrohung“. Omri Boehm sei „Ein Analyst und ein Versöhner. Aber in einer Zeit, die unversöhnlich ist, provoziert der Versöhner.“ Die Erste Bank Stiftung habe sich als Sponsor der heurigen Veranstaltung „durch Druck von außen“ zurückgezogen, erklärte Rau, was er für „bedenklich“ hielt. Auch IWM-Leiter Misha Glenny erklärte die Vorwürfe gegen Boehm für unbegründet, dieser bereichere vielmehr die Diskussion und sei somit „Der richtige Mensch am richtigen Ort". Boehm selbst will sich in seiner Rede „Shadows of History, Spectres of the Present: The Middle East War and Europe's Challenge“ mit dem Nahostkonflikt und seiner Wirkung auf die europäische Identität auseinandersetzen. Er erwähnte dabei auch den Vorjahresredner, den Historiker Timothy Snyder, der vor „europäischen Mythen“ eindringlich gewarnt hatte.