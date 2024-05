Festwochen-Präsident verteidigt Milo Rau: "Selbstverliebte Wiener Stellvertreterkriege"

Milo Rau hat gesagt, dass es in diesem Rat kaum jemanden gibt, mit dem er allumfassend übereinstimmen würde. Es gibt null Toleranz gegenüber Terror. Aber es sollte Toleranz gegenüber Menschen geben, die etwas zu sagen haben, auch wenn manche nicht mit dem einverstanden sind, was sie sagen.

Ariel Muzicant sagte zum KURIER, dass die Festwochen nicht antisemitisch seien, aber Antisemitismus fördern würden. Ist das falsch?

Das bezieht sich auf die Diskussion, ob Omri Boehm am Judenplatz sprechen darf. Boehm versucht, Perspektiven zu entwickeln, denen man nachsagen kann, dass sie illusionär sind. Aber er überlegt Perspektiven, die etwas verändern. Und er ist – das ist jetzt nicht das wesentliche Argument – selbst Jude und Israeli. So jemandem das Recht abzusprechen, auf dem Judenplatz eine Rede zu halten: Das würde beleidigend sein, auch wenn Ariel Muzicant das nicht beleidigend gemeint hat. Boehm hat kürzlich auf der Leipziger Buchmesse den Preis zur Europäischen Verständigung erhalten. So jemandem möchte man fünf Wochen später erklären, dass er nicht auf dem Judenplatz reden darf? Wir müssen zeigen, dass in dieser Zeit, in der zu Recht aufgeregt und bei vielen auch schockbehaftet über Israel und Gaza gesprochen wird, jemand guttut, der Perspektiven aufzeigt. Wir können nicht zulassen, dass die einzige Zukunftsvision die Hoffnungslosigkeit ist.

In der Kultusgemeinde gibt es dennoch eine große Debatte darüber.

Ich halte jede Diskussion über jede Idee, die nicht menschenverachtend ist, für gut. Und Milo Rau hat die IKG um ein Gespräch dazu gebeten.