Wiener Festwochen: Der Aufstand der Heinzelmännchen

Wie jeder Operettenstaat braucht auch die Freie Republik eine Verfassung. Die muss aber erst erarbeitet werden – im Volkskundemuseum als „Haus der Republik“ (in Zusammenarbeit mit dem Aktivismuscamp der Klima Biennale Wien). Jeweils am Dienstag und Mittwoch sind „Anhörungstage“, zur Diskussion stehen Themen wie Finanzierung, Cancel Culture und Nachhaltigkeit.

Formal proklamiert wird die Freie Republik bei der traditionellen Eröffnung, heuer am 17. Mai. Der 100-köpfige „Rat der Republik“ erklärt sich im Rahmen der aktivistischen Zeremonie zum „Souverän“. In einer geheimen Wahl hat das Volk, also Milo Rau, bereits die Promi-Mitglieder auserkoren, darunter Annie Ernaux, Navid Kermani, Kirill Serebrennikow und Elfriede Jelinek. Hinzu kommen 69 Bürgerinnen, sicherlich ebenso heterogen zusammengesetzt wie die Gruppe der 31 Intellektuellen. Auftreten werden am Rathausplatz „ultrageile Bands“, darunter die Pussy Riots, und Voodoo Jürgens. „Die Freie Republik muss man wild beginnen – und das werden wir tun“, posaunte Kurator Herwig Zamernik (alias Fuzzman).

Heuchelei?

Irmgard Griss oder die einstige Justizministerin Maria Berger fungieren als Richterinnen, als Ankläger setzt sich Anwalt Alfred Noll in Szene. Am zweiten Wochenende (7. bis 9. Juni) soll erörtert werden, ob die FPÖ nicht mit sofortiger Wirkung für „illegal“ erklärt werden müsse. Aber auch sich selbst stellt das Festival infrage: „Legt die Kunst den Finger in Wunden oder ist sie nur schicke Heuchelei der Saturierten?“ Die Strafausmaße werden am letzten Tag des Festivals, am 23. Juni, verkündet – im Rahmen der „Abschlusskundgebung“ zusammen mit der Verfassung, „Wiener Erklärung“ genannt, die von da an als die Basis für die Programmierung des Festivals dienen soll.