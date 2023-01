Wiener Festwochen: Milo Rau übernimmt die Leitung

Milo Rau übernimmt die Leitung der Wiener Festwochen und folgt damit nach der kommenden Ausgabe auf Christophe Slagmuylder. Das gab Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler am Freitag bekannt.

Die Anfrage, sich zu bewerben, war auch für Milo Rau "eine Überraschung": Es sei eine "tolle Aufgabe, sich in den letzten eineinhalb Monaten zu überlegen, was man hier machen kann", was "eine mögliche Vision" sein könnte, sagte er bei der Präsentation. Er wisse seit Donnerstag, dass er es werde. "Ich will ein großes, mythisches Theaterfest machen", sagte er.

"In Wien gibt es einen Kanon, mit dem du dein ganzes Leben nicht zurande kommst. Jeder hat eine Meinung. Das ist der Prozess, der jetzt beginnt: Mit wem arbeitet man?" Er wolle "große Dinger" bringen, erste Namen, die er nannte, waren Kirill Serebrennikov oder Elfriede Jelinek. "Ich hatte vorgestern Geburtstag. Mir wurde sofort freundlicher weise ein dicker Karl-Kraus-Wälzer überreicht. Sie sehen, ich habe einiges zu tun, bevor ich mein Programm bekanntgeben kann. Ich habe auch eine Sachertorte bekommen."