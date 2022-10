Festwochenintendant Slagmuylder verlässt Wien vor der Zeit

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die den Intendanten einst ohne Ausschreibung ernannt hatte, interpretiert den Rückzug folgendermaßen: „Die Bestellung von Christophe Slagmuylder ans Bozar zeigt, wie die Wiener Festwochen über die Grenzen des Landes hinaus als urbanes zeitgenössisches Festival und kultureller Leuchtturm strahlen."

Christophe Slagmuylder, geboren in Brüssel, hätte die Festwochen in den letzten Jahren "flexibel und erfolgreich geleitet": Es sei "eine großartige Leistung, ein Festival dieser Größenordnung unter derart widrigen Bedingungen zu verantworten,“ so die Kulturstadträtin.