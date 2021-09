Mittlerweile hat die gebürtige Oberösterreicherin nicht nur das Café gegen ein eigenes Arbeitszimmer eingetauscht, sondern auch Drehbücher für zwei Salzburger Landkrimis mit Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey geschrieben, für zahlreiche „SOKO Donau“-Episoden und für die Verfilmung von Christine Nöstlingers „Geschichten vom Franz“, die im Sommer mit Ursula Strauss und Simon Schwarz in den Hauptrollen in Wien gedreht wurden.

„Ich hatte tatsächlich zwischendurch mal einen Albtraum, dass mir der Geist von Christine Nöstlinger erscheint und fragt, was ich da mache. Ich bin schweißgebadet aufgewacht“, so Wassermair. Immer wieder habe sie Nöstlingers Bücher und ihre Biographie gelesen, „und ich habe mit vielen Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und auch Kindern gesprochen, um zu verstehen, was das Geniale am Franz ist.“

Wenn sie an einem Krimi arbeitet, geht es hingegen schon eher um makabre Details – wie beim Landkrimi „Flammenmädchen“, der voraussichtlich 2022 im ORF zu sehen sein wird und in dem Feuer eine zentrale Rolle spielt: „Da musste ich dann irgendwann wissen, was in einer Brandleiche alles nachgewiesen werden kann.“

Die Recherche ist der zeitaufwendigste Part – und macht Wassermair am meisten Spaß: „Ich liebe es, mich mit Leuten hinzusetzen und zu sagen: ,Erzähl mir deine Welt!‘ Ich versuche, möglichst viele Themen aufzugreifen, von denen ich noch keine Ahnung habe – weil ich dann eine Ausrede habe, mich in meiner Arbeitszeit in etwas völlig Neues reinzustürzen.“