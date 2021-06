Diagonale: Im neuen Landkrimi wird mit dem Feuer gespielt

Es ist nach „Drachenfrau“ und „Das dunkle Paradies“ der dritte Salzburger Landkrimi für Regisseurin Catalina Molina und der zweite nach einem Buch von Sarah Wassermair. Das Reizvolle am Format des Landkrimis seien die Freiheiten, die dieses mit sich bringt, wie die Regisseurin nach der Premiere sagt: Es ist ein Krimi, aber doch kein Krimi.

Und so wird in „Flammenmädchen“ nicht nur ein Fall gelöst, sondern auch tief in die Dorfabgründe eingetaucht. Dazu zählt auch die traurige Geschichte der jungen Sophie (Annika Wonner), die vom Vater (Thomas Mraz) ständig gedemütigt wird und im Spiel mit dem Feuer ihren Frust darüber loswird. Der Feuerwehrchef, der selbst dunkle Kapitel aus seiner Vergangenheit zu verbergen versucht, setzt indes auf Selbstjustiz und will den Mörder seines Sohnes auf eigene Faust finden. Und auch die Welt der Postenkommandantin Heilmayr wird von diesem heftigen Fall erschüttert – was sie an einem Punkt zu einem schrägen Beisl-Besuch im Taucheranzug bewegt.