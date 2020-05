Catalina Molina: "Filmemachen ist keine mathematische Gleichung"

Simon Schwarz, der in Ihrer Stadkomödie mitspielt, hat im KURIER-Interview kürzlich das Filmförderungssystem in Österreich kritisiert. Wie beurteilen Sie die heimische Förderlandschaft?

Das ist ein schwieriges Thema. Es entstehen Filme mit immenser Förderung, die spurlos an einem vorüberziehen, andere, die mit wenig Ressourcen großes Aufsehen erregen und viele Preise gewinnen. Oder solche, die es nie zu einer Subvention schaffen, und man versteht nicht, warum. Natürlich ist der Topf nicht unendlich und die Juroren sind auch nur Menschen, die bis zu einem gewissen Grad fachmännisch, aber sicherlich auch emotional und mit persönlichen Vorlieben Projekte auswählen. Das ist doch überall so.

Und was man auch nicht vergessen sollte: Filmemachen ist keine mathematische Gleichung. Es kann ein geniales Paket von Drehbuch, Besetzung und Regie präsentiert werden, aber aus irgendeinem Grund geht das Ganze eben doch nicht ganz auf. Ich glaube schon, dass die Jury bemüht ist, den schwierigen Spagat zwischen Kunst und Unterhaltung zu schaffen und allen interessanten Projekten eine Chance zu geben. Aber ich beneide sie nicht um ihren Job.

Zur Person: Catalina Molina

Die 1984 in Buenos Aires geborene Wahl-Wienerin wuchs in der Steiermark auf und ging in Graz zur Schule. Molina ging danach nach Wien und studierte an der Wiener Filmakademie Regie bei Michael Haneke. Molinas Spielfilmdebüt war der ORF-Landkrimi „Drachenjungfrau“ (2016). 2018 drehte sie mit „Glück allein“ ihren ersten „Tatort“. Für den zweiten Landkrimi „Das dunkle Paradies“ wurde sie im Rahmen der ROMY 2020 in der Kategorie „Beste Regie TV-Fiction“ ausgezeichnet.