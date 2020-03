Simon Schwarz: „Keiner weiß, wie es weitergehen soll"

Ich erreiche Simon Schwarz am Montag am Telefon. Der österreichische Schauspieler sitzt in seinem Hotelzimmer in München, da er trotz des allgegenwärtigen Corona-Ausnahmezustands einen neuen Film dreht. Am Plan stehen die Dreharbeiten für die ZDF-Komödie „Alle Nadeln an der Tanne“ unter der Regie von Mirjam Unger.

„Es bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzudrehen, weil die Filmfirma es so möchte. Wenn ich jetzt aussteige, wäre es Arbeitsverweigerung. Und das hätte rechtliche und finanzielle Konsequenzen – und die kann ich mir schlichtweg nicht leisten.“

Am Dienstag dann die Planänderung: Bis auf Weiteres werden alle geplanten Dreharbeiten verschoben. „Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe mich bereits mit einigen Schauspielkollegen ausgetauscht. Alle machen sich Sorgen, denn viele kommen gerade aus der Winterpause und wenn einige bis Sommer keine Projekte, keine Aufträge haben, sind sie bald Pleite. Die Krise ist für mich – und für viele Kollgen auch – wirtschaftlich existenzbedrohend. Als freischaffender Schauspieler hat man ja auch keine Absicherung. In einer Krise wie dieser merkt man wieder, wie miserabel die Branche arbeitsrechtlich aufgestellt ist. Daraus gilt es zu lernen und das System zu ändern“, sagt der 49-Jährige nachdenklich.