Seine Arbeit beginnt in der Regel mehrere Wochen vor dem Dreh mit dem Lesen des Drehbuchs. „Der Regieassistent ist der erste, der feststellt: Aha, in dieser Szene haben wir eine Autoverfolgungsjagd, also werden wir wahrscheinlich Stuntleute, Autos und eine Straßengenehmigung brauchen. Dafür muss man die notwendigen Besprechungen organisieren.“

Das Erstellen des Drehplans, die Organisation der Komparserie und Drehortbesichtigungen gehören ebenfalls zu seinem Job. Beim Dreh achtet Mayrhofer darauf, dass der Plan eingehalten wird, macht Setansagen („Ruhe, wir drehen!“) oder weist noch einmal freundlich auf Zeitvorgaben hin: „Es ist auch gut, wenn man dann noch mal sagt: ,Ihr könnt’s euch eh erinnern, um zwölf sperrt diese Kirche zu und dann müssen wir alle Szenen haben, in denen die Schauspieler rein- und rausgehen!‘“

Zuletzt große Aufmerksamkeit hat der Beruf des Regieassistenten nach dem tödlichen Schussunfall am Set des US-Western „Rust“ bekommen. Der dortige First Assistant Director hat später angegeben, dass er die Waffe nicht überprüft hatte. Ob er dafür überhaupt zuständig war, wird nun diskutiert. Hierzulande gehöre das jedenfalls nicht zu den Aufgaben eines Regieassistenten, erklärt Mayrhofer.