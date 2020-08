"Etwas zum Lachen, zum Rean und zum Staunen“

Adrian Goiginger (29) dreht in Tirol nach dem Überraschungserfolg von "Die beste aller Welten“, in der er seine Kindheit mit seiner suchtkranken wie liebevollen Mutter aufgearbeitet hat, erneut einen Kinofilm über ein reales Schicksal: "Märzengrund“, angelehnt an ein Theaterstück Felix Mitterers, erzählt von einem jungen Menschen und Hoffnungsträger einer Bauernfamilie, der sich von der Gesellschaft abwendet und in die Berge zurückzieht.

KURIER: Warum wollten Sie dieses Mitterer-Stück zum Kino-Film machen?

Adrian Goiginger: Produzent Michael Cencig (Metafilm) hatte das Stück schon optioniert, lange bevor er mich gekannt hat. Er hat mich sozusagen ins Blaue angefragt und ich war zunächst etwas skeptisch. Ich habe dann Felix Mitterers Theaterstück gelesen und war davon so berührt - mich hat diese Geschichte mitten ins Herz getroffen. Dieser junge Bauernsohn wäre ja Millionär gewesen, hätte er das für ihn vorgesehene Erbe angetreten. Stattdessen sagt dieser Elias: "Ich geh‘ auf den Berg und leb mein Leben, wie ich es für richtig halte und wie ich glaub‘, dass ich frei und glücklich werde“ – ich bekomm‘ grad wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähl‘. Denn die Sehnsucht auszubrechen, ist ja in uns Menschen so ganz tief drin ist, sogar jetzt in der Corona-Zeit. Ich sehe da ganz viel von mir selbst in der Figur und deshalb habe ich zugesagt, dass "Märzengrund“ mein zweiter Kino-Film wird.

Wie stark wurde das Theaterstück für den Film bearbeitet und wie war das Zusammenspiel mit Autor Felix Mitterer dabei?

Ich habe das Stück adaptiert und wir haben es dann zum Drehbuch gemacht. Mitterer und ich haben uns dazu zwei-, dreimal getroffen und haben über die Geschichte geredet und er hat mir Feedback gegeben zu den Drehbuch-Fassungen, die daraus entstanden sind. Die Figuren, viele Dialoge, das hatte Mitterer ja bereits. Meine Aufgabe war es im Grunde, die Bilder dazu zu finden, die Dialoge gegenüber dem Theaterstück zu straffen und auch dramaturgisch habe ich manches verändert. Der Film ist jetzt um Nuancen anders als das Stück. Aber das haben wir abgesprochen und jetzt sind wir beide happy damit.