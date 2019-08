Von Woodstock zu Billie Eilish: Festivals zwischen Nostalgie und Verklärung

Wer in diesen Tagen der Woodstock-Nostalgie wissen will, wie es den jungen Menschen von heute in jener Welt geht, die die Generation Love and Peace ihnen gerade übergibt (Privatverkauf, keine Garantie, starke Gebrauchsspuren), der sollte heute um 18.25 Uhr in St. Pölten sein.

Dort findet bis Samstag das Frequency Festival statt, und nein, das ist natürlich kein Woodstock. Wobei ja auch Woodstock nicht das Woodstock war, dessentwegen sich jetzt alle gegenseitig auf die Schultern klopfen.