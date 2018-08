Frequency Festival: „Ich wollte noch etwas sagen. Aber egal.“

Das Frequency Festival hat einen gewichtigen Vorteil gegenüber ähnlichen Veranstaltungen: Das sozial verträgliche Gelände in St. Pölten bietet nicht nur Plumps-, sondern auch Wasserspülungs-Klos für alle.

(Aber pssst, die VIPs genießen derweil einen Luxus-Popoföhn. Die Welt ist und bleibt unfair!)

Das Frequency kann sogar noch mehr! Bis Sonntag gibt es hier einen Safe Space für all jene, die auf altmodische Traditionen der Vorväter stehen, wie Musik, die nicht Schlager ist. Oder männliche Leiberlfreiheit.

Oder interpretatorische Herausforderungen, die sich nicht in der Frage erschöpfen, was die Helene denn so atemlos durch die Nacht singen lässt. Man hält hier, kurz gesagt, trotz sozialen Medien und smartphonegetriebenem Häppchenpopulismus einen gewissen musikalisch-ästhetischen Komplexitäts-Schmäh gut aus.

Der muss aber über mindestens zwei Ebenen hüpfen, sonst gilt es nicht. Das Resultat: Nicht die News, sondern der Pop ist hier fake. Und zwar so sehr, dass er wieder echter ist als das, was derzeit sonst so die Stadien füllt.

Am Auftakttag etwa der vollkünstliche Headliner, die Gorillaz von Damon Albarn: Es spielt eine Band, die aus Comicfiguren besteht.

Davor stand die kaum zu begreifende südafrikanische Hip-Hop-Disco-Gesamtparodie Die Antwoord am Programm: Die Miniatur-Frontfrau Yolandi piepst hier bösartige Plattitüden vor sich hin, wie eine Prinzessin Lillifee, die etwas ganz Schlechtes geraucht hat. Und Rapper Ninja schaut aus, als hätte er schon vor Jahren vergessen, wo sein Wohnungsschlüssel liegt. Das skurrile Ganze ergibt dann aber ein so massentaugliches Hohelied auf das Außenseitertum – man zeige sich als Freak, und man möge es! –, dass man jeden Einwand beiseite tanzt.