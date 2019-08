Not, Liebe, Lüge und Illusion: 50 Jahre Woodstock-Festival

Noch tief in den 1970ern ignorieren Jugendliche im Linzer Ohne-Pause-Kino die eigentliche Funktion der Kassiererin, um „ Woodstock“ zum zehnten Mal als Gratisvorstellung zu erleben. Wer mit Musik lebt, liebt die Helden von Woodstock. Amen. „Der, oder die war dabei“, lautet der einfache Satz der Heiligsprechung. Bis zum völligen Zerkratztsein drehen sich Ten Years After, Jimi Hendrix, The Who und Janis Joplin auf dem Plattenteller. Aufkommende Panik vor dem Discofieber legitimiert zur als intellektuell erachteten Äußerung: „Wir spielen nur progressive, keine Proletenmusik.“

Progressiv? Es gilt auch die sehnsüchtige Rückschau auf Versäumtes.

Woodstock. Ein Name soll für Musiker und Bands jahrelang ein gültiges Gütesiegel bleiben.

Hendrix hat das zwar nicht mehr nötig, lässt aber die Experten ratlos zurück, ob er „Star-Spangled Banner“ tatsächlich ins Anti-Vietnamkrieg-Statement übersteuert hat.

Eine bis dahin eher mit jazz-rockigen Elementen experimentierende Band wie Ten Years After prägt ihr künftiges Image durch ein gitarrenüberflutetes, stampfendes „Goin’ home“. Joan Baez bekommt rückwirkenden Applaus, weil sie im Jahr 1969 in weiser Voraussicht den damaligen Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, als Inhalt eines Protestsongs („Drugstore Truck Driving Man“ ) bereits durchschaut hat. Und die unzerstörbare Erinnerung an seinen zappeligen Auftritt („With a Little Help from My Friends“) ist Joe Cocker sicherlich hilfreich, um auch noch in den 80ern mit dem wiederum aufgewärmten „Leave your Hat on“ in die konservativste Plattensammlung zu schlüpfen.