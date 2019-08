Mythos Woodstock: 32 Auftritte, Stromschläge und Todesfälle

Jefferson Airplane (7.500 $) wurden nach langer Regenpause von der aufgehende Sonne geblendet. Müdigkeit beherrschte Publikum und Band. In den 80ern lief der Ableger Starship mit dem Hit „We built this City“ in den Hafen des musikalischen Grauens ein.

SONNTAG, 17. AUGUST

Joe Cocker (1.375 $) öffnete mit „With a Little Help from My Friends“ das Tor ins Business, danach der Himmel seine Schleusen. Cocker (Foto unten) wurde 70, starb 2014 an Lungenkrebs.

Country Joe and the Fish (2.500 $) begeisterten mit der vom Fish- zum Fuck-Cheer umfunktionierten Provokation.

Ten Years After (3.250 $). Der 25-jährige Alvin Lee machte sich zur viel diskutierten Theorie, der flinkeste Gitarrist der Welt zu sein. Lee stirbt mit 68 im Jahr 2013.