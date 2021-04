Veronica Kaup-Hasler: „Bin nicht die Gouvernante der Kulturnation“

Wo sind die Nöte jetzt?

Es fehlt an Räumen. Wir haben etwa Volkshochschulen geöffnet, damit dort Musiker proben können. Oder wir haben Start-Ateliers geschaffen und das Ankaufsbudget für bildende Kunst erhöht. Dazu bauen wir den Kultursommer aus: Es wird mehr Bühnen und doppelt so viele Veranstaltungen geben. Das hilft der Szene und kommt dem Publikum und den Künstlern zugute. Der Clou ist: Es handelt sich nicht nur um eine Corona-Maßnahme, sondern um eine Investition in aktuelle künstlerische Arbeit und damit in die Zukunft.

Sie lehnen auch die Neustartprämie, ein Vorschlag der ÖVP, ab …

Wir sind das Kultur- und nicht das Sozialressort. Als Kulturressort haben wir zusätzlich zum Bund Corona-Maßnahmen mit 17,3 Mio. Euro unterstützt.

Wird das Match Bund gegen Stadt auf dem Rücken der Künstlerschaft ausgetragen? Denn ÖVP und Grüne bilden die Bundesregierung – und sind in Wien Opposition.

Überhaupt nicht! Das ist völliger Quatsch! So ticke ich nicht, ich arbeite in Wien gut mit der Opposition zusammen, über alle Ideologie- und Parteigrenzen hinweg. Die Zusammenarbeit mit Andrea Mayer klappt hervorragend.