Thomas Raab: "Jeder tut so, als hätte er grad das dritte Testament geschrieben“

Gerade in der Hinsicht ist „Helga räumt auf“ aber ungünstig auf den Markt gekommen – nämlich als vieles noch zu war. Da wird das Buch gelitten haben.



Total. Wir konnten es nicht verschieben. Wir wussten nicht, ob die Druckereien wegen Corona zusperren. Deswegen bin ich froh, dass es erschienen ist.

Man begegnet der Frau Huber wieder, die im ersten Teil ihren Mann verloren hatte. Sie scheint mir resoluter.

Sie muss mit ihrer Freiheit leben lernen. Wenn man so lange in einer Partnerschaft ist, wie definiert man sich da als Mensch? Was Metzger und Huber so unterscheidet, ist: Mit der Huber fremdle ich total. Ich komme nicht an sie heran, ich schreibe sie mir auch nicht leicht. Aber das ist gut so. Sie würde sich eh nie duzen lassen. Aber selbst wenn sie mit das Duwort anbieten würde, würde ich es nicht annehmen vor lauter Respekt. Deswegen traut sie sich auch mehr bei mir.