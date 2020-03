Fortsetzungsroman von Thomas Raab Teil 1: Neurosen und Altlasten

„Na bitte!“ öffnete Rudolf Pschemisl sein Fenster, atmete die Kälte ein – und sah sich dankbar um.

Frost. Das Flugfeld jedes Zweiradfahrers.

Frost. Die Stunde der Wahrheit aller Hobbygärtner.

Frost. Der in Richtung grünem Daumen gestreckte Mittelfinger.

Guter Freund. Keine einzige, der viel zu früh ins Freie gesetzten Pflanzen würde diese Nacht wohl überlebt haben. Basilikum, Koriander, Petersilie, Erdbeeren, Lavendel, Zitronenbäumchen, Oliven, Feigen, Geranien, Fuchsien, Petunien, und so weiter... Auf Wiedersehen. Alles hin.

Ja, Rudolf Pschemisl litt. An dieser Veränderung. In seinem Haus, seiner Gasse, seinem Viertel. Seit ein ganzer Haufen Mittelständler dieses Grätzel hier für sich entdeckt hat, war nichts mehr übrig von den alten Zeiten. Vollbärte, Herrenringe, Männer mit langen Haaren, Geschäftsfrauen, Damen mit Kurzhaarschnitt, Kinder, die ihre Eltern Silke nennen oder Josef.

Der einst so ehrlich, unverfälscht vom Leben entstellte Innenhof, mit seinen grauen kahlen Mauern, seinen leeren Balkonen nicht mehr wiederzuerkennen. Maximal ein paar Topfpflanzen und Kakteen wurden einst hier heraus abgeschoben, um den aussichtslosen Kampf gegen ihr Verdursten anzutreten. Selbst der sonnenhungrigste Mensch wäre nie und nimmer auf die Idee gekommen, sich der Trostlosigkeit dieser Umgebung auszusetzen – ein paar aus dem Wohnzimmer verbannte Raucher ausgenommen, und die schlimmen Kinder natürlich.

Alles Geschichte. Vergangenheit. Die Gegenwart sah nun anders aus. Haufenweise Leut’, die von Balkon zu Balkon plaudern, bis spät in die Nacht zwischen ihrem Grünzeug und Lichterketten hocken, Bier aus Flaschen trinken, Wein aus Gläsern, Prosecco aus Dosen. Aktuell in dicke Jacken gehüllt, im Sommer dann halbnackt, die alleinstehende Morawetz drüben auf Türnummer 12 sogar ganz. Zwar mit Sichtschutz, nur hört ja die Morawetz längentechnisch im Gegensatz zu ihrem Balkongeländer nach einem Meter nicht auf. Masse und Schwerkraft in Hülle und Fülle.

Und will sich ein Rudolf Pschemisl das alles ansehen müssen? Nein, will er nicht. Will er es hören müssen? Schon gar nicht. Und am allerwenigstens will er es riechen.

Er will aus dem asphaltierten Innenhof mit seinen Steinwänden, seiner einsamen Teppichklopfstange und den paar Mülltonnen keine Spielwiese mit Schaukel und Sandkiste herauswachsen sehen, oder gar Gemeinschaftsgemüsebeete. Er will nicht zusätzlich zu den Erwachsenen auch noch die Kinder brüllen hören zwischen ihrem Pflückpaprika und den Stachelbeeren. Allein beim Gedanken an Blumen, Blüten, Staub und Bienen schwellen ihm die Augen an, rinnt ihm die Nase, auch wenn kein Allergiezentrum dieser Stadt je irgendetwas anderes bei ihm festgestellt haben will, als: „Sie sind jetzt das vierte Mal in einem Monat hier, Herr Pschemisl. Vielleicht versuchen Sie es einfach in einem Zentrum für Hypochondrie, die finden sicher was!“

„Menschenallergie!“ war sein Abschiedsgruß. Alles Idioten.

Rudolf Pschemisl will einfach seine Ruh. Vor allem abends.

„Na dann!“ sah er sich an diesem Sonntagmorgen noch einmal um. Stille. Hinter keinem der hofseitig gelegenen Fenster und Balkontüren brannte auch nur ein Lichtlein. Alles noch in den Betten. Logisch, wenn bis weit nach Mitternacht gesoffen und gelärmt wird!

Gemächlich zog Rudolf Pschemisl seine Vorhänge wieder zu, ließ die Fenster natürlich offen, kroch in sein Bett zurück, blickte auf den Wecker, 5 Uhr 28, nahm die auf dem Nachtkästchen liegenden Kapselgehörschützer zur Hand, mit ihrem breiten Bügel und handflächengroßen Schalen, spannte sie über seine Ohren, den Blick erwartungsfroh zur Decke gerichtet, auf diesen Riss, der sich da in jüngster Zeit von der einen in die andere Ecke schlängelte.

Rhein, Donau, Wolga. Egal.

„Noch zwei Minuten!“ flüsterte er. Wie ein Bauarbeiter sah Rudi Pschemisl wohl aus, ein Techniker in der Boxenstraße, ein Astronaut. Abheben und losstarten aber würden gleich alle anderen.

„Ist der Wecker auch schön laut?“ wollte er kürzlich in einem Elektrogroßmarkt nach endloser Suche wissen. Suche nach dem Verkäufer natürlich.

„Ja, mein Herr sehr laut! Ein Model für Schwerhörige eben.“

„Also laut genug!“