Theater an der Wien: Ein Egmont "am Puls unserer Zeit“

Naturgemäß auch im Theater an der Wien, wo nicht nur (nebst anderen Werken) „Fidelio“ uraufgeführt wurde, sondern der Künstler sogar gewohnt hat. „Wenn sich dieses Haus nicht besonders zu Beethoven bekannte, wäre wohl etwas falsch“, sagt denn auch Intendant Roland Geyer, der zu einem regelrechten „Beethoven-Fest“ bittet.

So gibt es etwa eine Neuinszenierung des „Fidelio“ in der Regie von Oscar-Preisträger und Bond-Bösewicht Christoph Waltz (16. März), ein Stationen-Konzert namens „Looking 4 Ludwig“ (ab 20. Februar), diverse Konzerte oder eine Ausstellung im Souterrain des Hauses.

In der Kammeroper wird am 5. März die Oper „Genia“ – mit Beethoven als Hauptfigur – von Tscho Theissing (Musik) und Kristine Tornquist (Libretto) uraufgeführt; bereits am 17. Februar hat an der Wien „Egmont“ des deutschen Komponisten Christian Jost (56) und des Textdichters Christoph Klimke Premiere.