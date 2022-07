Temporäre Installation für umstrittenes Lueger-Denkmal ab dem Herbst

Von Anne Fliegel

Regelmäßig entflammen hitzige Debatten über das Karl-Lueger-Denkmal an der Ringstraße in Wien. Bisher war nur klar, dass die Statue einen neuen Bezugsrahmen erhalten soll. Da es eine permanente künstlerische Installation frühestens erst ab dem Herbst 2023 geben wird, präsentierte die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch ein temporäres Kunstprojekt für die Übergangszeit.

"Kunst hat eine Kraft, an die ich glaube"

"Lueger temporär" heißt das Projekt von Nicole Six und Paul Petritsch. Geplant ist eine riesige Holzkonstruktion, die 13 Metern hoch und 25 Metern lang sein soll. 15 verschiedene Elemente des öffentlichen Raums, die mit Karl Lueger in Verbindung stehen, werden als Umrisse dargestellt. Zu erkennen sind unter anderem die Lueger-Gedächtniskirche und die Karl-Lueger-Brücke. "Wir zeigen, dass das Karl-Lueger-Denkmal in der Stadt keine singuläre Erscheinung ist", so Petritsch bei der Präsentation des Modells im Wiener Rathaus.

Für diese Installation werden 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit soll der öffentliche Raum zu einem Lernort gegen Antisemitismus werden und zur Reflexion anregen. "Kunst hat eine Kraft, an die ich glaube", begründete Kaup-Hasler die Entscheidung, eine Installation zu errichten - und nicht nur eine Tafel mit Text beizufügen. Eine Hilfestellung zur Erklärung des temporären Projekts werde es aber geben.