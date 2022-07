Lasst das Lueger-Denkmal stehen!

Zuletzt hat die endlose Debatte um das Lueger-Denkmal in Wien wieder an Fahrt aufgenommen. Holocaust-Überlebende haben sich in der Angelegenheit in einem Offenen Brief an Bürgermeister Michael Ludwig gewandt; die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus hat der alten Forderung nach Entfernung samt Umbenennung des Platzes Nachdruck verliehen.

Von welcher Seite immer einschlägige Vorstöße unternommen werden: Es wäre definitiv falsch, sich dem Druck zu beugen.