Was macht Taylor Swift anders als andere Stars?

„,Was zum Teufel ist so toll an Taylor Swift?‘, frage Steve. ,Ich hatte immer schon eine Schwäche für zornige, blonde Frauen‘, sagte Bucky. “ Das ist der Beginn eines Stücks Fanfiction über Taylor Swift. Die Erzählung von osprey_archer handelt sogar noch über jemanden, der solche erfundene Geschichten über die Sängerin verfasst – in denen sie eine Juwelendiebin und „Werkatze“ ist.

Also wer gedacht hat, das mit den getauschten Armbändern und den abgestimmten Outfits bei Konzerten würde schon außergewöhnliches Fan-Sein darstellen, der war noch nie auf der Fanfiction-Plattform „Archive of our own“. Christina Schuster forscht über diese Textgattung (vor allem im Marvel Cinematic Universe) und über Fankultur im Allgemeinen. Fragt man sie, warum das Phänomen der Swifties so gigantische Ausmaße angenommen hat, holt sie einen rasch auf den Boden: „Wir bekommen besonders viel mit, weil der Hype so groß ist.“ Man müsse solche Fan-Phänomene auch immer im Verhältnis mit der Mediengeschichte betrachten: „Nur weil quantitativ mehr abgebildet wird, muss es nicht heißen, dass es auch mehr ist.“ Große Fangemeinden habe es schon früher gegeben, man denke nur an Franz Liszt, Star Trek oder die Beatles.