Wie Taylor Swift mit ihren Fans kommuniziert

Der Song zum Armband

Buntes Symbol für den Erfolg dieser Strategie sind die Freundschaftsbänder, die ein wahrer Swiftie in rauen Mengen ums Handgelenk geschlungen hat, damit mit Gleichgesinnten getauscht werden kann. Die Idee hat ihren Ursprung in einer Textzeile des Songs „You’re on your own Kid“: „So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You've got no reason to be afraid“. Und weil bei Swift nie irgendetwas in normalen Dimensionen vor sich geht, hat die Armband-Manie zur Folge, dass manchmal an ihren Auftrittsorten – etwa in Brisbane, Australien – die Plastikperlen rar werden.

Swift hat als Art Hymne sogar einen Song geschrieben, der dieses (Mädchen-)Gemeinschaftsgefühl beschreibt. In „Long Live“ geht es um Ehrlichkeit, gemeinsames Erinnerungen-Schaffen und ein Königreich, das man gemeinsam verteidigt. Um dieses Verhältnis zu unterstreichen, hat sie auch schon Fans zu sich nachhause eingeladen, etwa zu Vorab-Albumpartys. Sie weiß, wie man unvergessliche Fan-Events kreiert, der Premiere des Konzertfilms „The Eras Tour“ durften etwa 2200 Swifties gratis beiwohnen. Die Beziehung wurde auch im digitalen Raum gefestigt: Mitunter kommentierte die Sängerin früher zum Beispiel ein gepostetes Foto, in dem eins ihrer Alben gepriesen wurde. Swifties sind übrigens im Netz als besonders protektiv bekannt, bei Kritik an ihrer Säulenheiligen können sie schon einmal aggressiv im Kollektiv zurückschlagen.