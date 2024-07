Wo ließ Taylor Swift die Muskeln spielen?

Immer Drama

Danach geriet sie aber in eine kindische Versöhnung-Nein-Doch-Nicht-Spirale, auch angetrieben von Wests damaliger Ehefrau, Kim Kardashian, als Realitystar immer auf der Suche nach Drama. Dieses gipfelte im Song „Famous“, in dem West singt „I made that bitch famous“. Swift rächte sich mit dem Album „Reputation“, der Song „This is why we can’t have nice things“ ist eine unverhohlene Abrechnung mit West. „Reputation“ ist eine der umjubelten „Eras“ ihrer Tour. Kanye West ist heute nur mehr für diverse Verhaltensauffälligkeiten bekannt.